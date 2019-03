Contudo, uma fiscalização de controlo de tráfego, naquele dia, levou a que o esquema fosse descoberto. Os fiscais comprovaram que os bilhetes dos turistas já tinham uma hora e, depois de os questionarem sobre se aquela seria a sua segunda viagem, perceberam que existia algum problema.



A guarda-freio admitiu que os turistas não tinham culpa, responsabilizando-se pelo sucedido. Em maio do mesmo ano, foi emitida uma nota de culpa no âmbito de um processo disciplinar e, em junho, a funcionária foi despedida por justa causa.



Depois de a trabalhadora impugnar o despedimento por justa causa, por não se conformar com a decisão, em primeira instância foi validada a decisão da empresa. Mas, após recurso da guarda-freio, a Relação de Lisboa considerou o despedimento ilícito por "não ter vislumbrado proporcionalidade entre a conduta e a sanção decretada". Os juízes desembargadores ordenaram a sua reintegração e obrigaram ainda a empresa a pagar à funcionária os salários em falta desde o despedimento.



Mas a Carris recorreu para o Supremo, alegando "conduta desleal e desonesta" e perda de confiança. No acórdão, os juízes consideraram o despedimento adequado e "proporcional à culpabilidade do trabalhadr" e a mulher perdeu o emprego.

