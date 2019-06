A funcionária de uma corticeira despedida ilicitamente vai ser novamente reintegrada. Cristina Tavares foi inicialmente afastada da empresa Fernando Couto por ter denunciado o assédio moral de que tinha sido alvo e foi despedida uma segunda vez por alegada justa causa. Agora a corticeira e a funcionária ultimaram um acordo para esta ser reintegrada na empresa já no início de julho.

O julgamento que decidiria o destino das duas partes estava agendado para esta quarta-feira no Tribunal de Santa Maria da Feira, mas, antes do início da sessão, advogados da corticeira e da corticeira acordaram na presença da juíza do caso.



Cristina rejeitou sempre propostas que visavam um acordo extrajudicial, como indemnizações, e queria regressar ao local onde trabalhava. Caso não existisse uma decisão efetiva, a Fernando Couto teria de responder em julgamento pela validade do despedimento da funcionária.

Desde que a denúncia de assédio moral de Cristina foi divulgada, a empresa já foi alvo de várias inspeções da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), que multou a Fernando Couto em 31 mil euros pela confirmação do assédio moral à funcionária.





Alírio Martins, do Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte (SOCN), confirmou ao Público que as duas partes chegaram a acordo. "A reintegração vai ser rápida, provavelmente já no início do próximo mês", revelou à saída do tribunal.