A empresa Tepogi, em Gaia, despediu mais de metade dos seus trabalhadores. Ao todo foram despedidos 98 trabalhadores. A forma como foram comunicados estes despedimentos foi através de um comunicado afixado no edifício da empresa.A Tegopi tinha 182 trabalhadores e despediu mais de metade, ficando 84, explicou Adão Ferreira, porta-voz da Comissão de Trabalhadores e membro da Direção do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE - Norte) em declarações ao Jornal de Notícias.Para o representante dos trabalhadores, o caso tem-se vindo a agravar. "Antes, éramos cerca de 220 trabalhadores. Depois, quando o barco começou a afundar, entre 40 e 50 pessoas optaram por ir embora. E agora vão mais 98", lamentou, criticando a forma como a empresa deu a notícia aos trabalhadores.A empresa fabricante de torres eólicas já decretou a insolvência pelo tribunal, no âmbito de um Processo Especial de Revitalização.