Tribunal reconhece insónias como motivo para indemnização

Uma empresa foi obrigada a indemnizar três trabalhadores que tinham sido despedidos. Foi ainda obrigada a reintegrá-los. O motivo? Terem ficado com insónias.

Na sequência de um despedimento coletivo, no qual 42 pessoas foram despedidas, três trabalhadores defenderam estar "desempregados, deprimidos e receosos do seu futuro". Alegaram ainda que "a faixa etária a que pertencem e a sua situação pessoal dificulta a sua inserção no mercado de trabalho". Consequentemente, o Tribunal da Relação de Lisboa condenou a empresa a indemnizar os três trabalhadores, considerando que os trabalhadores "passaram a andar deprimidos e ansiosos, dormindo mal" e por esse motivo têm direito a uma indemnização.

"As insónias constituem um dano não patrimonial que, pela sua gravidade, merecem a tutela do direito, pelo que a entidade empregadora deverá indemnizar os trabalhadores", pode ler-se num acórdão de 9 de outubro, que revela ainda que os trabalhadores necessitaram de ter acompanhamento psicológico e psiquiátrico. "Não estamos, no caso concreto, perante meros sentimentos de tristeza", defende o Tribunal da Relação.

Para justificar o despedimento dos mais de 40 trabalhadores, em 2015, a empresa defendeu estar a tentar " fazer face à estagnação, às dificuldades de gestão competitiva e eficiente de várias categorias de produtos e à falta de recursos financeiros adequados".

A empresa, com sede em Alfragide, foi condenada a pagar aos trabalhadores uma indemnização de 5.000 euros, mais juros, a cada um dos trabalhadores pelas insónias que lhes provocou bem como os salários em atraso desde o momento em que foram ilicitamente despedidos - referentes a quatro anos e dois meses. Nos três casos, os trabalhadores também serão indemnizados pelos benefícios a que tinham direito na altura em que estavam empregados, nomeadamente "uso pessoal do veículo, do telemóvel" e seguro de saúde, também extensível aos filhos.