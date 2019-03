Temperaturas vão começar a descer na segunda-feira e a precipitação vai regressar a grande parte do território até domingo.

Tão abruptamente como veio, também se vai. O calor e o sol destas primeiras semanas de Primavera vão dar lugar às nuvens e aos aguaceiros. De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), este sábado registará céu nublado todo o território nacional e os aguaceiros regressam no domingo.



Com esta nova previsão metereológica, o risco de incêndio deve descer e pode até atenuar a situação de seca que se verifica atualmente no país. Os aguaceiros devem atingir os distritos de



Embora o bom tempo deva desaparecer de forma geral apenas amanhã, este sábado já se verificam zonas do país com o clima mais nebulado, por exemplo, no Alentejo e no Algarve. As máximas para este dia 30 são 24º para Lisboa e os 21º para o Porto. Já em Faro, os termómetros marcam 22ºC de máxima. Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Leiria, Coimbra e Braga.