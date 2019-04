O frio chega já na próxima quarta-feira, com as férias escolares da Páscoa a virem acompanhadas de céu muito nublado, chuva e trovoada.

Depois de a chuva ter regressado ao país no início desta semana, é a vez do frio. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma massa de ar frio vindo do norte da Europa irá chegar a tempo das férias escolares da Páscoa e trazer o frio de inverno ao território continental.

O IPMA indica que, já na próxima sexta-feira, haverá "céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser de granizo" e "condições favoráveis à ocorrência de trovoada".

A massa de ar frio trará também uma descida acentuada da temperatura máxima que, em alguns casos, pode chegar até aos 10 graus Celsius. "A tendência é para a partir desta quarta-feira entrar uma massa de ar bastante mais fria explicou Ricardo Tavares, do IPMA, citado pelo Observador. Já as temperaturas mínimas "vão chegar a valores negativos, em alguns locais do Norte e Centro, a partir já de quinta-feira".

A mudança de temperatura surge depois daquele que foi considerado pelo instituto como o 4º inverno mais seco dos últimos 18 anos.