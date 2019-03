A chuva irá regressar ao território nacional este domingo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê "aguaceiros, por vezes fortes" nas regiões do Alentejo e Algarve.

O instituto indica ainda que haverá períodos de "céu muito nublado" e que esta chuva na região Sul pode ser "por vezes fortes e de granizo".

No entanto, as temperaturas máximas deverão continuar acima dos valores habituais para a época, refere o IPMA, com variações entre os 15ºC e os 25ªC para este domingo.

Em Lisboa, as temperaturas serão de 22ºC de máxima e 13ºC de mínima, com céu muito nublado, enquanto que no Porto os termómetros irão variar entre os 22ºC e os 9ºC, com céu pouco nublado e possibilidade de aguaceiros durante a tarde.

As previsões de chuva deverão continuar durante o resto da semana, com o IPMA a prever aguaceiros em todo o país também para esta segunda-feira.