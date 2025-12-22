Músicos, pintores e líderes sindicais. Quem são os candidatos presidenciais "desconhecidos"

As eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026 irão constar pelo menos 11 candidatos no boletim de voto a disputar aquela que é a maior corrida da história a Belém. O recorde supera os dez registados nas eleições de 2016 que deram a vitória e o primeiro mandato a Marcelo Rebelo de Sousa.



Conheça os candidatos presidenciais desconhecidos Lusa

O sorteio da ordem dos candidatos no boletim de votos decorreu esta sexta-feira, dia 19, no Tribunal Constitucional (TC) depois de terminado o prazo de entrega das candidaturas. Apesar de ainda ser necessário validar os documentos e as assinaturas recolhidas, encontram-se na corrida 14 candidatos.

Segundo um acórdão publicado pelo TC, existem 11 candidaturas “em condições de serem admitidas”, a de Gouveia de Melo, Marques Mendes, António Filipe, Catarina Martins, António José Seguro, Humberto Correia, André Pestana, Jorge Pinto, Cotrim Figueiredo, André Ventura e a do músico Manuel João Vieira. O que significa que Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa, foram notificados a fim de corrigir irregularidades.

José Cardoso foi notificado para, no prazo de dois dias, entregar as assinaturas exigidas, tendo conseguido apenas 7.265 das 7.500 necessárias. A Joana Amaral Dias faltam o certificado de nacionalidade portuguesa originária e o documento comprovativo de que “está no gozo de todos os direitos cívicos e políticos”. Ainda, o número de assinaturas ficou muito abaixo do mínimo exigido, tendo conseguido apenas 1.575 declarações, faltando quase 6 mil. Também Ricardo Sousa não tem o número de assinaturas legalmente requeridas, sendo que “apenas se encontram regularmente instruídas” 3.761 declarações de cidadãos eleitores.



José Cardoso TIAGO PETINGA/LUSA

José Cardoso, antigo membro da IL tornado líder do Partido Liberal Social

Antigo membro da Iniciativa Liberal (IL) e atual líder do Partido Liberal Social, José Cardoso, diz que a sua candidatura tem como objetivo afirmar “as ideias do liberalismo social”, considerando as eleições uma “boa oportunidade de mostrar como é que um presidente liberal social poderia dar um contributo significativo para o desenvolvimento do país”.

Em 2023 candidatou-se à presidência da IL contra Rui Rocha e pouco depois da derrota criou o Partido Liberal Social. Com 54 anos e nascido em Moçambique, Cardoso só entrou na política em 2019 com a sua adesão à IL. Dentro do partido foi crítico de João Cotrim Figueiredo e da sua liderança.

Considera-se um “liberal, ecologista e minimalista”, acredita que “cada um deve ter o controlo das suas opções de vida” quer que a “humanidade encontre equilíbrio com os ecossistemas que a rodeiam” e ao longo da vida percebeu que “quanto mais simples forem as coisas, menos pressão exercem”. Atualmente dirige uma empresa de comércio eletrónico “com atividade em vários países da Europa” e presta serviços de gestão de projetos de e-commerce a clientes.



Joana Amaral Dias concorre à Presidência da República Portuguesa Tiago Petinga/LUSA_EPA

Joana Amaral Dias, a psicóloga com um passado bloquista

Joana Amaral Dias, a psicóloga com um percurso extenso na política anunciou a sua candidatura no dia 10 de junho com o apoio do partido Alternativa Democrática Nacional (ADN). Considera ser uma alternativa a um país que acredita estar “aturdido, desorientado, cabisbaixo, desnorteado” e “sem presente ou futuro”.

Joana Amaral Dias ganhou notoriedade enquanto deputada do Bloco de Esquerda entre 2002 e 2005 do qual se demitiu em 2014. Em 2006 apoiou a candidatura de Mário Soares à presidência da república da qual foi mandatária para a juventude. Em 2015 constituiu o grupo político AGIR e concorreu às eleições legislativas do mesmo ano sob uma coligação entre o PTP e o MAS. Em 2017 foi candidata à Câmara Municipal de Lisboa pelo partido Nós, Cidadãos!. Recentemente a comentadora política também foi cabeça de lista nas eleições europeias, legislativas e candidata nas autárquicas pelo ADN.

Durante o COVID foi uma das críticas das vacinas e o uso de máscaras e tem sido uma figura polémica. Em novembro o Correio da Manhã revelou que o ADN paga uma avença mensal a Joana Amaral Dias no valor de quatro mil euros pagos à empresa do seu marido.



Ricardo Sousa Ricardo Sousa/Facebook

Ricardo Sousa, o “homem do norte” que prioriza a regionalização

Ricardo Sousa “um homem do norte”, como se descreve, é empresário e foi vereador do PSD na Câmara Municipal de Paredes entre 2021 e 2025. O objetivo da sua candidatura é para “dar voz às preocupações reais das pessoas” e trazer para a agenda nacional temas como a regionalização, de forma a “melhorar os serviços de saúde, educação e segurança”, dando às regiões mais desfavorecidas “ferramentas para crescer”.

De acordo com o ‘site’ oficial da sua candidatura, o natural de Rebordosa coloca a habitação também como tema principal, considerando urgente “garantir casas a preços justos, apoiar a construção e reabilitação e controlar a especulação”.



Manuel João Vieira ANDRÉ KOSTERS/LUSA

Manuel João Vieira, o músico que promete vinho canalizado e um Ferrari a cada português

O músico e pintor Manuel João Vieira, vocalista das bandas Ena Pá 2000 e Irmãos Catita, apresenta pela quinta vez a sua candidatura a Belém. Se em anos passados não conseguiu validar as assinaturas necessárias, este ano conseguiu mais de 12 mil. O seu mandatário é o ator David Almeida.

A sua promessa é simples, só desiste se for eleito e considera ser uma “alternativa aos atuais candidatos políticos” e ao “crescimento do fascismo”. Algumas das suas propostas, que servem para expor “o absurdo da política”, passam pela implementação de vinho canalizado em todas as casas e fontes de bagaço nas ruas, patinadoras russas para cada homem e dançarinos cubanos para cada mulher e acredita que cada português deve ter um Ferrari.

Para resolver a questão da imigração, que é o foco de campanha de alguns candidatos, Manuel João Vieira propõe tratamentos para clarear a pele das pessoas mais escuras e escurecer as pessoas mais claras, de forma a uniformizar o tom de pele de quem vive em Portugal.

André Pestana LUIS FORRA/LUSA

André Pestana, o líder sindicalista

André Pestana, professor e líder do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), apresenta-se como um candidato independente, sem ter o apoio formal de algum partido. Segundo o seu ‘site’ oficial, foi o rosto de várias lutas importantes e teve um percurso político extenso defendendo a importância da educação pública condigna e melhores condições para professores.

O candidato de 48 anos acredita que todos “devem ter direito a trabalho, salário e habitação condignos”, defende o direito das crianças terem na escola “um local de aprendizagens e desenvolvimento” e dos idosos terem direito a “viver com dignidade”. De acordo com o seu slogan de campanha, “é hora de abrir a pestana!”.

Critica “os políticos que continuam a privilegiar a ganância, em detrimento das pessoas e do meio ambiente, para alimentar o negócio da guerra”, tirando “mais recursos dos serviços públicos essenciais” para a população.



Humberto Correia apresenta o seu livro DR

Humberto Correia, o autor que promete percorrer o país vestido de Afonso Henriques

O pintor e autor Humberto Correia concorre como independente e apresentou mais de 9 mil assinaturas ao TC. Natural de Olhão, foi candidato à Câmara Municipal de Faro em 2017 e promete percorrer o país vestido de Dom Afonso Henriques como ação de campanha.

O candidato é pai de dois filhos e esteve emigrado na França, onde trabalhou 10 anos em fábricas e 15 na construção civil e regressou a Portugal em 2003. O principal tema da sua candidatura é a crise da habitação que considera “o maior problema do povo português”, defendendo mais habitação social construída pelo Estado.

É ainda autor do livro “As Pulgas da Minha Infância”, uma obra baseada num rapaz que cresce no seio de uma família pobre nos anos 1960 e 1970.