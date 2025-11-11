Sábado – Pense por si

PRESIDENCIAIS. MÚSICOS, HUMORISTAS E COACHES AVANÇAM

De Jaimão a Manuel João Vieira: a festa dos candidatos presidenciais exóticos

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 11 de novembro de 2025 às 23:00

Há quase 40 inscritos na corrida a Belém. Estão lá os sérios e também os satíricos, que fazem promessas, como dar €5 mil por mês a todos os portugueses.

Há cerca de um mês, Jaime Eduardo Silva, 53 anos, estava a explorar o site do Portal da Candidatura quando descobriu quão fácil era ser pré-candidato à Presidência da República. “Percebi que agora é possível propor-se digitalmente, e deu-me na cabeça. Foi uma experiência”, diz à SÁBADO.

