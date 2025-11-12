Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de novembro de 2025 às 18:09

De Jaimão a Manuel João Vieira: a festa dos candidatos presidenciais exóticos

Há quase 40 inscritos na corrida a Belém. Estão lá os sérios e também os satíricos, que fazem promessas, como dar €5 mil por mês a todos os portugueses.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana