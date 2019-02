Prédio que é património municipal fica próximo da Praça de Espanha, em Lisboa. O último protocolo de cedência de instalações com a autarquia é de 2011.

O SOS Racismo tem a sua sede próximo da Praça de Espanha, em Lisboa, num prédio que é património municipal. No entanto, apesar de o edifício estar degradado, a renda não é barata. O último protocolo de cedência de instalações com a autarquia é de 2011 e implica pagar renda.



De acordo com a autarquia, que a SÁBADO questionou sobre o assunto, o valor pago é de 726 euros. Pode não parecer muito dada a atual especulação imobiliária, mas a porta de entrada com o postigo estragado e as escadas estreitas de madeira demonstram que são precisos arranjos, visto que há degraus cujo estado de conservação ameaça partir pernas aos dirigentes.



A SOS Racismo tornou-se alvo de polémica depois depois de se terem registado incidentes entre a polícia e moradores, no dia 20 de janeiro, que levaram à abertura de um inquérito pelo Ministério Público. Na sequência dos incidentes, o dirigente da SOS Racismo e assessor do Bloco de Esquerda, Mamadou Ba, publicou um texto na rede social Facebook em que falava da "violência policial" no bairro e se referia à polícia como "a bosta da bófia". "Sobre a violência policial, que um gajo tenha de aguentar a bosta da bofia e da facho esfera é uma coisa é natural, agora levar com sermões idiotas de pseudo radicais iluminados é já um tanto cansativo, carago! Há malta que não percebe que a sua crença ideológica num outro modelo de sociedade, muitas vezes assente no privilégio doutrinário e não só, não salva quem todos os dias é violentado com o racismo. Portanto, fica o aviso que por estas bandas, não pastarão. [sic]", lia-se na publicação.



A afirmação de Ba gerou críticas violentas e elementos do Partido Nacional Renovador chegaram a fazer-lhe uma espera para exigir que se demitisse do cargo no partido. O dirigente afirmou, posteriormente, encarar as críticas que lhe estavam a ser feitas nas redes sociais, e também a referida "visita", como "uma manobra de diversão" e como "uma forma de omitir o que é essencial". "O que motivou as minhas declarações foi a forma como a polícia agrediu de modo injustificado cidadãos indefesos e é sobre isso que temos de falar", disse.



O incidente dividiu a posição de partidos políticos e levou mesmo a um episódio polémico no Parlamento, durante o debate quinzenal. O primeiro-ministro, António Costa, ficou exaltado com a pergunta feita pela líder do CDS, Assunção Cristas, sobre se Chefe do Executivo condenava ou não incidentes como os que tinham sido relatados nos últimos dias. "Deve ser pela cor da minha pele que me pergunta se condeno ou não condeno", atirou.