O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu visitar, sem aviso prévio, o bairro da Jamaica, no Seixal, 15 dias depois de se terem registado incidentes entre a polícia e moradores, no dia 20 de janeiro, que levaram à abertura de um inquérito pelo Ministério Público. Uma decisão prontamente criticada pelos polícias, que consideraram que a atitude de Marcelo se virava contra as autoridades.

Esta sexta-feira, sem que constasse da agenda oficial, Marcelo recebeu o diretor nacional da PSP, Luís Farinha, para uma reunião no Palácio de Belém. Segundo o Expresso, a decisão de Marcelo segue a linha do Presidente de tentar resolver qualquer problema através da via diplomática. Não houve declarações à imprensa após o encontro.

Uma das críticas mais duras feitas a Marcelo veio do presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues. "Sinto-me descriminado... Já pedi ao Presidente da República reunião, já pedi que interviesse para resolver questões da Polícia, já o convidei várias vezes, publicamente, para aparecer um dia, sem avisar, e junto com uma patrulha, fazer um turno de serviço e ir resolver ocorrências, ele nunca aceitou. Mas foi ao bairro da Jamaica!", escreveu o presidente da ASPP/PSP numa publicação no Facebook, defendendo que "se a ideia de [Marcelo] era ver edificações degradadas, podia ter ido à Calçada da Ajuda em Lisboa ou à Bela Vista do Porto, que em matéria de instalações vergonhosas ganham à Jamaica".

Numa outra publicação feita numa página privada de Facebook, a agente Ana Santos partilhou uma selfie que tirou dentro dum carro, fardada. Alegava que saira de casa de manhã, depois de deixar as "filhas ao cuidado de alguém" e "com a incerteza se voltaria para as abraçar" e que não tinha lá o Presidente da República para tirar uma selfie com ela. Ana Santos afirmou ainda que não se sente apoiada pelo Presidente, apesar de ser responsável por "garantir a segurança interna, defender a legalidade democrática e principalmente garantir os direitos de todos os cidadãos".

"Quando ando pela rua e contacto com os portugueses não peço o cadastro criminal, nem o cadastro fiscal, nem o cadastro moral para falar ou tirar selfies", disse o Chefe de Estado em resposta às críticas.



Para Marcelo, o conflito que ocorreu no bairro do Seixal não se tratou de uma "guerra de um bairro negro contra uma polícia branca ou uma polícia branca contra um bairro negro" e, como tal, deve-se evitar um "comportamento que crie um empolamento artificial da sociedade portuguesa, de um conflito de raças, que seria uma porta aberta à xenofobia e ao radicalismo que deu o resultado que deu noutros países".