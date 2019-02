Marcelo explica na Circulatura do Quadrado as condições para candidatura a segundo mandato

Presidente da República recebe em Belém o novo programa de debate político da TVI.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi esta noite o convidado especial do programa Circulatura do Quadrado, o novo programa da TVI 24 que dá sequência à Quadratura do Círculo, o histórico programa de debate político da SIC Notícias.



O debate, que acontece no Palácio de Belém, junta o moderador Carlos Andrade e os comentadores residentes, António Lobo Xavier, José Pacheco Pereira e Jorge Coelho. Marcelo passou em revista o seu mandato presidencial até agora e explica algumas das decisões e gestos que tomou.



Explica que resolveu "aplicar o seu estilo contra o populismo", justificando a sua forma de estar, sempre próxima das pessoas e dos acontecimentos do País.



Marcelo voltou a dizer quais as condições essenciais para avançar para um segundo mandato em Belém: "Primeiro a saúde, que para mim é uma questão essencial, e depois estar convencido de que não está ninguém em condições de exercer melhor o cargo".



O Presidente analisa o que o fez avançar para Belém, na eleição de janeiro de 2016. "O país estava partido em dois e achei que era preciso alguém para fazer pontes. E considerei que seria vantajoso que essa pessoa fosse de centro-direita, para que não ficasse tudo à esquerda."