A operação visou "um conjunto alargado de indivíduos que, de forma organizada, se dedicavam à prática do crime de tráfico na área do Grande Porto", explica a nota.



Os objetos apreendidos vão estar expostos hoje de manhã na sede do Comando Metropolitano do Porto da PSP.

A PSP deteve 15 pessoas na área do Grande Porto durante a madrugada de hoje, numa operação de combate ao tráfico de droga, e apreendeu 80.000 euros e mais de 39.000 doses de estupefacientes, anunciou aquela polícia.Em comunicado, a PSP indica que a operação incluiu 42 buscas e foi realizada pelo Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal.