A mulher do vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista foi nomeada chefe de gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro.

Mafalda Serrasqueiro é casada com Pedro Delgado Alves, deputado e ex-secretário-geral da Juventude Socialista. É ainda filha de Fernando Serrasqueiro (próximo de José Sócrates).

A nomeação remonta a outubro. "Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo como Chefe do meu Gabinete a licenciada Mafalda Rodrigues Serrasqueiro", pode ler-se no despacho assinado pelo secretário de Estado, publicado a 14 de novembro em Diário da República.

Segundo a Visão, o gabinete do secretário de Estado justificou que Serrasqueiro "possui as qualificações necessárias para o cargo [de] Chefe do Gabinete do Secretário de Estado da Modernização Administrativa", apontando que tem duas licenciaturas: Direito, desde 2015 e Ciências da Comunicação, desde 2008.

É ainda aluna do mestrado em Direito Constitucional.



Recentemente, foram reveladas as contratações de Ana Catarina Gamboa, mulher do ministro Pedro Nuno Santos, como chefe de gabinete do secretário de Estado Duarte Cordeiro e de Susana Ramos, mulher de Duarte Cordeiro como diretora do Fundo para a Inovação Social (FIS). Como a SÁBADO revelou, já em 2017 fora nomeada para coordenar a nova Unidade Nacional de Gestão da EEA Grants (o Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu).