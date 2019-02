O funcionário judicial - que chegou a estar em prisão preventiva - viu o processo disciplinar ser suspenso até haver decisão judicial.



Até lá, e porque a juíza extinguiu as medidas de coação, pode voltar a contactar com Júlio Loureiro, outro arguido, que trabalha no mesmo tribunal.

José Silva, a alegada " toupeira do Benfica ", está de novo ao serviço do Ministério da Justiça. Voltou ao trabalho no Tribunal Judicial de Guimarães há poucos dias e está na secretaria, sem qualquer limitação no acesso a meios informáticos, mesmo depois de ter sido pronunciado para ser julgado por corrupção, violação do segredo de Justiça, violação do segredo de sigilo, acesso indevido e peculato no caso E-toupeira.