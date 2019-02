Perdigão da Silva quer recorrer da decisão da juíza Ana Peres que considerou que o clube não tinha responsabilidade pelos alegados crimes cometidos pelo diretor jurídico.

O antigo árbitro e comentador do Porto Canal Perdigão da Silva vai avançar com um recurso contra a decisão da juíza encarregue da fase de instrução do caso do E-Toupeira. O comentador não concorda com a decisão de não levar a SAD do Benfica a julgamento no caso e vai apresentar um recurso onde pede que o Benfica seja julgado por corrupção.



Perdigão da Silva considera que a decisão de não levar o Benfica a julgamento por não ter responsabilidades pelos alegados crimes cometidos pelo ex-diretor jurídico da SLB SAD Paulo Gonçalves é "irrealista" e "absurda". No recurso, o ex-árbitro vai pedir que o Benfica responda apenas por um dos 30 crimes de que foi inicialmente acusado, o de corrupção ativa, avança o jornal i.



O jornal cita ainda uma parte do recurso onde Perdigão da Silva escreve: "Paulo Gonçalves determinou José Augusto Silva à pratica dos aludidos atos em nome e no interesse da Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD: afinal, que outro motivo haveria para Paulo Gonçalves o fazer?".



O comentador é um dos assistentes do processo E-Touperia, tal como o Sporting. No entanto, o clube de Alvalade, apesar de considerar "incompreensível" a decisão de Ana Peres, preferiu não recorrer da decisão.



Segundo a acusação original do Ministério Público, a Benfica SAD e Paulo Gonçalves subornaram funcionários judiciários de forma a terem acesso privilegiado a informação siligiosa de investigações criminais. Desta forma conseguiam, alegadamente, antecipar-se às diligênicas das autoridades, conseguindo, inclusivamente, destruir provas.



O MP acusou os quatro arguidos de crimes de corrupção passiva e ativa, favorecimento pessoal, violação do segredo de justiça, recebimento indevido de vantagem, peculato, falsidade informática e acesso indevido.