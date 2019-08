Motoristas: Governo dá parabéns ao Sindicato Independente por desconvocar greve

O ministro das Infraestruturas deu na noite de quinta-feira os parabéns ao Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) pela desconvocação da greve, apelando ao Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que faça o mesmo e se junte às negociações. Pedro Nuno Santos falava aos jornalistas no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa, local onde quinta-feira à noite decorreu uma reunião e no final da qual foi anunciado pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) que tinha decidido desconvocar a greve e partir para o processo negocial."A FECTRANS escolheu a via negocial e conseguiu resultados, o SIMM decidiu-se pela via negocial e, portanto, pretende obviamente conseguir avanços. Falta o SNMMP. Nós fazemos o apelo ao Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas para que desconvoque a greve e se junte a este processo negocial. É o que todos esperamos, é o que todos os portugueses esperam", apelou.Para o ministro, "o SIMM está de parabéns por ter dado este passo e ter-se juntado ao processo negocial com vista a melhorar e a dignificar a profissão de motorista"."Falta o SNMMP, que ainda hoje desafiou a Antram para uma mediação sem desconvocação de greve. Não é suficiente. Qualquer negociação, para nós conseguirmos fazê-la em ambiente saudável e conseguirmos progredir e ter resultados, não podemos estar sob uma greve", disse.Por isso, prosseguiu Pedro Nuno Santos, "é fundamental que, sendo a opção e a vontade do sindicato o diálogo, a negociação, que desconvoque a greve e se junte ao processo negocial", sendo "isso que esperam todos os portugueses"."Nós conseguimos todos um passo muito importante, não só para os motoristas , para as empresas, mas obviamente para todos os portugueses, que já estão saturados desta greve", afirmou.Questionado sobre a intenção de promover este acordo entre a ANTRAM e o SIMM foi isolar o sindicato que permanece em greve, o ministro foi perentório: "não, não há nenhuma intenção. A intenção do Governo é de que a greve seja desconvocada, que a greve termine"."Nós não queremos que ninguém fique isolado, nós queremos que a greve seja desconvocada. A via negocial implica a desconvocação da greve. É assim nesta, é assim em todas as greves", reiterou.À pergunta se o Governo "está mais do lado dos patrões do que dos sindicatos", Pedro Nuno Santos assegurou que o executivo está "do lado de todos os portugueses", de todos eles, "incluindo os trabalhadores e incluindo os empresários" uma vez que "esta greve é má para todos"."Aquilo que o SIMM mostra com este acordo é que é possível depois de se ter feito uma greve, desconvocá-la e avançar-se para a negociação. O que nós queremos é que o único sindicato que ainda está em greve possa fazer o mesmo. Se o objetivo é melhorar a vida dos motoristas, se o objetivo é dignificar a profissão de motorista, isso tem de ser feito pela via negocial, obviamente sem greve", insistiu.Antes de Pedro Nuno Santos, tinha falado aos jornalistas o porta-voz do SIMM, Anacleto Rodrigues, que anunciou que a desconvocação da greve que se tinha iniciado na segunda-feira por tempo indeterminado.Depois do SIMM, foi a vez de o porta-voz da Antram apelar ao SNMMP que desconvoque a greve e volte às negociações, seguindo o exemplo do SIMM.André Matias de Almeida garantiu que só se sentou à mesa das negociações com o SIMM após ter a garantia de que este sindicato tinha colocado um fim à paralisação.Os motoristas cumpriram quinta-feira o quarto dia de uma greve que foi convocado por tempo indeterminado.A greve foi convocada pelo SNMMP e pelo SIMM, com o objetivo de reivindicar junto da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.Na segunda-feira, ao final do primeiro dia de greve, o Governo decretou uma requisição civil, alegando incumprimento dos serviços mínimos.