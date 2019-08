Mais de 100 operacionais combatem fogo no concelho de Tomar

Mais de 100 operacionais estão a combater um incêndio em Asseiceira, no concelho de Tomar, disse esta sexta-feira à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.Às 06h00, 113 operacionais, apoiados por 36 viaturas, encontravam-se no local, indicou a mesma fonte do CDOS.O fogo "ainda não está totalmente dominado", devido a uma zona de difícil acesso, mas "os trabalhos estão a decorrer favoravelmente", acrescentou. incêndio deflagrou às 21h15 de quinta-feira e chegou a mobilizar cerca de 150 operacionais.