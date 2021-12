Motorista acusado mas família de vítima ainda espera pela indemnização da seguradora

A dedução de acusação no caso do trabalhador atropelado pela viatura de Eduardo Cabrita pode levar, finalmente, ao pagamento de uma indemnização à família?



Para o advogado da família, "a seguradora sempre pôde avançar com esse pagamento. A demora do inquérito é má e perniciosa [porque] a seguradora refugia-se nisso para não negociar no imediato", diz à SÁBADO José Joaquim Barros. Por isso, sublinha, "podemos abrir a porta se a seguradora quiser. Para negociar são precisas duas partes."



Já depois de a acusação ser conhecida, José Joaquim Barros não recebeu qualquer contacto da seguradora do BMW acidentado, que era conduzido pelo motorista do então ministro da Administração Interna (que pediu a sua exoneração na sexta-feira, 3 de dezembro), no sentido de se avançar com esta negociação.