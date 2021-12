Análise. A insustentável leveza de Cabrita, a auto-proclamada vítima

Segundo a declaração do demissionário, a viatura em que seguia “foi vítima” de um acidente, ele próprio terá sido vítima de uma tragédia, culpas, dele nenhumas, talvez do motorista, e Ihor Homeniuk parece que nunca existiu: e de tudo isto se fez um ministro.

Dificilmente um ministro terá alguma vez feito uma declaração de saída de tão assombroso vazio. Eduardo Cabrita demitiu-se hoje, numa declaração sintomaticamente sem direito a perguntas – ele que nunca lhes respondeu nos seis meses em que se manteve ministro da Administração interna, ironia das ironias, depois do carro em que seguia ter mortalmente atropelado uma pessoa na autoestrada. Falou porque tinha de ser, mas não disse nada.



Não disse uma palavra sobre o seu motorista, agora acusado de homicídio por negligência. Disse, de manhã, uma horas antes, que ele próprio era apenas o passageiro. Não disse se sabia a que a que velocidade ia o carro. Ia a dormir? Não distingue 120 quilómetros por hora de 166? Mandou o motorista abrandar? Foi sua a pressa, foi um acaso infeliz ou a ‘pressa’ era só o costume? Pediu para acelerar ou pediu para ir com calma? Não disse, claro. Nada disse sobre porque não saiu do carro. Nada disse sobre porque mentiu num comunicado oficial, oficialmente emitido pelo seu ministério, e portanto mentindo oficialmente, ao dizer que não havia sinalização de trabalhos na estrada e ao mesmo tempo omitindo qualquer informação sobre a que velocidade ia o carro e porque circulava pela faixa da esquerda. Oscilou entre o silêncio, a mentira e a vitimização.