Ministério Público desmente Cabrita e MAI

Eduardo Cabrita apresentou esta sexta-feira o seu pedido de demissão ao primeiro-ministro. O pedido acontece no dia em que foi conhecida a acusação do Ministério Público que imputa as culpas do acidente mortal no dia 18 de junho, na A6, ao motorista do ministro da Administração Interna. Marco Pontes é acusado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora de homicídio por negligência e de duas contraordenações e o MP desmente as declarações prestadas pelo ministro e pelo seu gabinete sobre as condições de sinalização na via.







Num comunicado emitido pelo Ministério Público, em junho, na sequência do acidente, o Ministério da Administração Interna afirmava que "não havia qualquer sinalização que alertasse os condutores para a existência de trabalhos de limpeza em curso". Mas no despacho do Ministério Público a que a SÁBADO teve acesso, refere-se que não só os trabalhadores estavam equipados com roupa refletora (coletes e calças), como a atividade "estava devidamente sinalizada por veículo de proteção que, no taipal de trás, dispunha do sinal de trabalhos na estrada, como complemento dispunha do sinal de obrigação de contornar obstáculos à esquerda e duas luzes rotativas, a qual se encontrava a cerca de 100m/150m do local de realização dos trabalhos". Isto quer dizer que, ao contrário do que afirmou o governante demissionário, os trabalhos estavam bem sinalizados.