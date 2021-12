Eduardo Cabrita demite-se. 'Não posso permitir este aproveitamento político'

Eduardo Cabrita demitiu-se esta sexta-feira do cargo de ministro da Administração Interna, tendo pedido a demissão a António Costa. Em conferência de imprensa, Cabrita recordou o trabalho quanto aos incêndios, criminalidade e migrações, e comentou a acusação feita ao seu motorista de homicídio por negligência devido à morte de um trabalhador na A6, a 18 de junho de 2021.



"Mais do que ninguém, lamento essa trágica perda irreparável. A única situação de todas estas verdadeiramente irreparável. A minha solidariedade com a família da vítima. Desde então foi com grande sacrifício pessoal que verifiquei o aproveitamento político de uma tragédia pessoal", lamentou. "Hoje foram conhecidos termos do despacho do MP. Fixa os termos a partir de que se prosseguirá ao apuramento dos factos e estabelecimento da verdade. Tal só reforça a minha confiança no Estado de Direito. Só a lealdade, o tempo e as circunstâncias que enfrentávamos há seis meses atrás, me determinaram a prosseguir no exercício destas funções neste verão tão difícil. Não posso permitir que este aproveitamento político seja usado no atual quadro para penalizar ação do Governo contra o primeiro-ministro."



"Assumi estas funções num contexto particularmente difícil para o País, em verdadeira situação de trauma nacional na sequência dos incêndios que em outubro de 2017 provocaram a morte a mais de uma centena de portugueses. Desde então tenho trabalhado intensamente com muitas e muitos para assegurar que Portugal é um país seguro nas suas várias dimensões", começou Cabrita.