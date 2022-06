Investigação SÁBADO. Jéssica estava sinalizada pelo Estado desde o nascimento

"Assassina! Assassina! Assassina!" Foi com este coro que a mãe de Jéssica, Inês, ouviu no dia do funeral da filha. A mulher foi mesmo alvo de uma tentativa de agressão durante a cerimónia. O caso chocou o país e no olho do furacão estão as instituições do Estado que falharam num caso onde uma menina de três anos foi vítima de tortura e acabou por morrer.