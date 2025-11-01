Bebé morre no Hospital Amadora-Sintra um dia depois da mãe

O bebé tinha sido internado em estado grave, mas acabou por não resistir.

A bebé da mulher que morreu na madrugada desta sexta-feira no Hospital Amadora-Sintra morreu este sábado, avança a SIC Notícias. A bebé nasceu de uma cesariana de emergência no hospital Fernando da Fonseca, acabando por morrer um dia depois da mãe que deu entrada na unidade em paragem cardiorrespiratória.



Bebé morre após grávida ser enviada para casa no Amadora-Sintra

Uma fonte oficial da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra diantou à Lusa que a óbito ocorreu cerca das 7h00, devido ao "estado clínico em que se encontrava". A instituição "lamenta profundamente" a morte da bebé e da mãe, de 36 anos, e endereça as condolências à família, acrescentou.

A mulher grávida de 38 semanas morreu, na noite de quinta-feira no hospital Amadora-Sintra. A mulher esteve numa "consulta de rotina" no dia 29 de outubro, onde lhe foi diagnosticada uma "hipertensão ligeira".

A unidade hospitalar explica ainda que depois de identificada a hipertensão ligeira na consulta de quarta-feira passada, a "utente foi então referenciada internamente para a Urgência de Obstetrícia, onde, após a realização de vários exames complementares de diagnóstico, teve alta com indicação para internamento às 39 semanas de gestação". A mulher, natural da Guiné-Bissau, tinha 36 anos.

O hospital explicou, em comunicado, que a mulher, transportada por uma equipa do INEM, deu entrada "cerca das 01h50" nas urgências, "em situação de paragem cardiorrespiratória". "Após a entrada no serviço foi realizada de imediato uma cesariana de emergência, tendo o bebé nascido às 01h56, encontra-se neste momento sob vigilância médica, com prognóstico muito reservado."

O hospital refere que "foi aberto um inquérito interno para apurar todas as circunstâncias associadas" a este caso.