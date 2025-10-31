Sábado – Pense por si

31 de outubro de 2025 às 19:30

Ministra da Saúde recusa demitir-se depois de morte de grávida

A mulher era natural de Guiné-Bissau e já tinha ido ao hospital na quarta-feira, para uma consulta de rotina, na qual foi detetado um problema de tensão.

