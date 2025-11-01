Sábado – Pense por si

Portugal

Livre oficializa apoio a deputado Jorge Pinto às Presidenciais

Lusa 12:22
Capa da Sábado Edição 28 de outubro a 3 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de outubro a 3 de novembro
As mais lidas

Mais de dois terços dos votantes manifestaram apoio à candidatura de Jorge Pinto, enquanto 17,6% preferiam António José Seguro.

O Livre oficializou hoje o apoio à candidatura presidencial do deputado Jorge Pinto, depois de uma consulta interna não vinculativa na qual o dirigente obteve 67% dos votos de militantes.

Jorge Pinto, deputado apoiado pelo Livre, avança para as presidenciais em Lisboa
Jorge Pinto, deputado apoiado pelo Livre, avança para as presidenciais em Lisboa DR

De acordo com fonte oficial do partido, a decisão foi aprovada na Assembleia do Livre -- órgão máximo entre congressos -- na noite de sexta-feira, com apenas uma abstenção.

Em comunicado, o Livre salienta que esta decisão foi tomada "após a consulta mais participada de sempre entre membros e apoiantes" do partido, na qual mais de dois terços dos votantes manifestaram apoio à candidatura de Jorge Pinto, enquanto 17,6% preferiam António José Seguro.

"Com este apoio, o Livre reafirma uma vez mais o seu compromisso com uma esquerda livre, democrática e participativa, que defende uma sociedade mais justa, sustentável e solidária", lê-se no comunicado.

Para o partido liderado por Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, "a área política da esquerda deve ser reforçada nestas eleições presidenciais" e, "dado o impacto das candidaturas da extrema-direita e centro-direita, é urgente apoiar uma candidatura que viabilize um debate à esquerda".

"Entendemos igualmente que as candidaturas apresentadas até ao momento e identificadas como do campo da esquerda não representam a área política do Livre: progressista, ecologista e europeísta", sustenta o partido, depois de à esquerda terem avançado nomes como António José Seguro, Catarina Martins ou António Filipe.

O Livre argumenta que Jorge Pinto "tem provas dadas na representação dos valores e ideais do Livre" e a sua candidatura "permitirá ao espaço político representado pelo partido e a todas as pessoas que têm confiado nele, ter uma intervenção direta no debate presidencial, dando voz à nossa visão para uma presidência da república progressista e humanista".

De acordo com os dados divulgados pelo Livre na sexta-feira, à pergunta "deve o Livre apoiar a candidatura do membro Jorge Pinto" a Presidente da República, 67,3% (819 votos) dos membros responderam afirmativamente, 21,31% opuseram-se.

Nestes dados, o Livre não inclui os votos em branco no cálculo final das percentagens, numa metodologia, de acordo com o partido, semelhante à que é seguida na contabilização dos resultados das presidenciais. Porém, incluindo os 277 votos em branco na pergunta sobre o apoio a Jorge Pinto, a percentagem de votos favoráveis cai de 67,3% para 54,8%.

Sobre se o partido deveria apoiar um candidato do seu espaço político, com 78,69% a responder afirmativamente e 21,31% negativamente. Questionados sobre se o Livre deve apoiar uma candidatura de outra área política, 35,7% responde que "sim" e e 64,3% discorda.

O partido questionava também que candidatura de outra área política o Livre deveria apoiar, sendo o antigo líder do PS António José Seguro o nome mais votado, mas 66,2% dos militantes optaram por não indicar qualquer outro nome.

Seguro reuniu a preferência de 17,63% dos votantes, seguido de António Filipe (8,47%) e Catarina Martins (4,90%).

Em nenhuma destas percentagens, o Livre inclui os votos em branco, que foram 138 na questão sobre se o partido deve apoiar alguém do seu espaço político e 259 sobre se devem apoiar uma candidatura de outra área política. Houve também 65 votos nulos na questão sobre que outro candidato deveria o partido apoiar.

Jorge Pinto, 38 anos, apresenta hoje à tarde a sua candidatura em Amarante, no Porto, concelho de onde é natural.

Formado em Engenharia do Ambiente, é também doutorado em Filosofia Social e Política, com uma tese sobre "republicanismo, ecologia e pós-produtivismo".

Esteve envolvido na fundação do Livre, integrando a atual direção (Grupo de Contacto), e é deputado na Assembleia da República desde 2024.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber crónicas

Defesa Institucional para ciberataques!

Nenhuma tecnologia, por mais avançada, pode compensar a falta de consciência e responsabilidade humana. O erro humano continua a ser a principal causa de incidentes de segurança — e isso não resulta de má-fé, mas de desinformação e hábitos incorretos.

Menu shortcuts

Livre oficializa apoio a deputado Jorge Pinto às Presidenciais