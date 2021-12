Morreu o ator Rogério Samora

internado em Enfermaria com prognóstico reservado. Segundo a família, tinha febre.Rogério Samora cumpriu mais de 40 anos de carreira. Nasceu em Lisboa, em 28 de outubro de 1958.Acabou o curso de Teatro do Conservatório Nacional e estreou-se na peça "A Paixão Segundo Pier Paolo Pasolini", encenada por Filipe La Féria.Colaborou ainda com realizadores como Fernando Lopes, Manuel de Oliveira, João Botelho ou António-Pedro Vasconcelos, tendo vencido o Globo de Ouro de Melhor Ator em 2003 com O Delfim, de Fernando Lopes.

Também participou em várias telenovelas, de Vila Faia (1982) a Equador (2008). A mais recente foi Nazaré, entre 2019 e 2021, e estava a gravar Amor, Amor, da SIC.O Ministério da Cultura emitiu uma nota de pesar no twitter.