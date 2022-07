Morreu a mulher de Mário Centeno, Maria Margarida Morgado

O casal conheceu-se no ISEG, enquanto eram estudantes. Tiveram três filhos.

Morreu esta quinta-feira a economista Maria Margarida Morgado, mulher de Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal (BdP) e ex-ministro das Finanças socialista. A mulher do governador do Banco de Portugal encontrava-se doente, segundo o Jornal de Negócios.







As causas da morte de Maria Margarida Morgado ainda não são conhecidas.Centeno e Maria Margarida Morgado conheceram-se quando ambos estudavam no Instituto Superior de Economia e Gestão - ISEG, em LisboaO casal tem três filhos, o primeiro dos quais nascido em Cambridge, no Massachussets, Estados Unidos, onde a família Centeno vivia enquanto Mário fazia o mestrado.