Cinco distritos continuam em aviso vermelho na sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém na sexta-feira cinco distritos do interior norte e centro e norte do Alentejo em aviso vermelho, o mais elevado da escala, devido ao tempo quente.







Duarte Drago / LUSA

Segundo a última atualização dos avisos do IPMA, está previsto aviso vermelho (de persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima) até às 21:00 de sexta-feira nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre.Os distritos de Coimbra, Viseu, Santarém, Évora e Beja vão, por sua vez, encontrar-se em aviso laranja, o segundo nível mais elevado da escala, durante o dia de sexta-feira.Os restantes estarão em aviso amarelo, o terceiro mais elevado,O IPMA prevê até ao fim do dia de sexta-feira a "persistência de tempo muito quente e muito seco em Portugal continental", que regista desde dia 06 valores muito altos de temperatura máxima e mínima do ar.Para sábado, o IPMA mantém o interior centro e norte e do Alentejo em aviso laranja, acionado para os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora e Beja.Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal estarão sob aviso amarelo, não estando previstos avisos para Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Faro.