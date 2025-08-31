Montenegro promete mais medidas para a habitação

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
"Andamos aqui a enganar-nos uns aos outros, isso vai acabar", prometeu o primeiro-ministro, informando que vai dar um prazo a todas as entidades públicas para que informem porque é que património não está a ser usado.
O primeiro-ministro Luís Montenegro esteve, na qualidade de presidente do PSD, este domingo no encerramento da Universidade de Verão do PSD e anunciou mais investimento para habitação acessível, frente a uma plateia composta, principalmente, por jovens.
Luís Montenegro discursa na Universiade de Verão do PSD em Castelo de Vide
Na sessão de encerramento da 21.ª edição da Universidade de Verão do PSD, que hoje termina em Castelo de Vide, Portalegre, o presidente social-democrata anunciou que o Governo quer dar, esta semana, "um novo impulso à habitação", e anunciou várias medidas, entre elas a assinatura com o Banco Europeu de Investimento (BEI) uma linha de crédito de mais 1.300 milhões de euros para o domínio da habitação acessível.
Montenegro especificou ainda que o Governo quer "ir mais longe" no aproveitamento do património do Estado, dando um prazo a todas as entidades públicas para que digam porque é que esse património não está a ser usado. "Andamos aqui a enganar-nos uns aos outros, isso vai acabar. Não vamos assistir a que o património público esteja a ser degradado sem utilização e sem justificação. Onde não houver justificação tem de ser disponibilizado para ser aproveitado, seja na esfera pública, seja na esfera privada", defendeu.
