Montenegro promete mais medidas para a habitação

"Andamos aqui a enganar-nos uns aos outros, isso vai acabar", prometeu o primeiro-ministro, informando que vai dar um prazo a todas as entidades públicas para que informem porque é que património não está a ser usado.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

O primeiro-ministro Luís Montenegro esteve, na qualidade de presidente do PSD, este domingo no encerramento da Universidade de Verão do PSD e anunciou mais investimento para habitação acessível, frente a uma plateia composta, principalmente, por jovens.



Luís Montenegro discursa na Universiade de Verão do PSD em Castelo de Vide NUNO VEIGA/LUSA

Na sessão de encerramento da 21.ª edição da Universidade de Verão do PSD, que hoje termina em Castelo de Vide, Portalegre, o presidente social-democrata anunciou que o Governo quer dar, esta semana, "um novo impulso à habitação", e anunciou várias medidas, entre elas a assinatura com o Banco Europeu de Investimento (BEI) uma linha de crédito de mais 1.300 milhões de euros para o domínio da habitação acessível.

Montenegro especificou ainda que o Governo quer "ir mais longe" no aproveitamento do património do Estado, dando um prazo a todas as entidades públicas para que digam porque é que esse património não está a ser usado. "Andamos aqui a enganar-nos uns aos outros, isso vai acabar. Não vamos assistir a que o património público esteja a ser degradado sem utilização e sem justificação. Onde não houver justificação tem de ser disponibilizado para ser aproveitado, seja na esfera pública, seja na esfera privada", defendeu.