Mau Tempo: Circulação ferroviária condicionada em várias linhas às 15h

Em causa estão falhas na rede elétrica e queda de árvores.

A circulação ferroviária registava este sábado, pelas 15h00, constrangimentos em algumas linhas da rede nacional, devido às condições meteorológicas adversas dos últimos dias, devido a falhas na rede elétrica e à queda de árvores, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).



Circulação ferroviária condicionada devido a falhas na rede elétrica PAULO NOVAIS/LUSA

Em comunicado, a IP dá conta de que às 15h00 se encontrava suspensa a circulação na Linha do Norte entre Soure e Coimbra B, na Linha do Douro entre a Régua e o Pocinho, no Ramal de Alfarelos entre Alfarelos e a Figueira da Foz e na Linha do Oeste entre Mafra e Amieira.

Em causa estão danos na catenária e obstruções na infraestrutura ferroviária, devido "às condições meteorológicas adversas dos últimos", que estão a afetar a exploração normal do serviço em vários troços da rede, segundo a IP.

A empresa refere ainda que as equipas técnicas estão a trabalhar no terreno para repor as condições de segurança e a normalidade da circulação "com a maior brevidade possível".

"A IP agradece a compreensão pelos incómodos causados. Esta informação será atualizada sempre que se justifique", conclui a nota.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. No concelho da Batalha, distrito de Leiria, um outro homem de 73 anos morreu este sábado ao cair de um telhado quando estava a reparar as telhas.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.