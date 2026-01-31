Mau tempo: Marcelo Rebelo de Sousa defende criação de comissão técnica independente

Presidente da República esteve este sábado na Figueira da Foz.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu este sábado a criação de uma comissão técnica independente para fazer uma avaliação da passagem da depressão Kristin por Portugal continental.

A carregar o vídeo ... 'É o primeiro grande caso de catástrofe urbana desta dimensão': Marcelo acompanha situação na Figueira da Foz

Durante uma visita ao parque de campismo da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, Marcelo Rebelo de Sousa justificou a necessidade desta comissão por se tratar de "um desafio novo".

Na sua opinião, terminado o "período crítico de resposta", deve ser constituída esta comissão, envolvendo Governo e Assembleia da República e "recorrendo a independentes". "Foi o que aconteceu na altura dos incêndios, para todos os partidos participarem, para haver uma avaliação que não é meramente técnica do funcionamento de um sistema, mas é de avaliação e preparação para o futuro", frisou.