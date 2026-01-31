Sábado – Pense por si

Homem morre ao cair de telhado que reparava em Leiria após depressão Kristin

Nova vítima mortal na sequência da tempestade.

Um homem de 70 anos morreu, este sábado, depois de ter caído de um telhado que estava a reparar, no concelho de Batalha, em Leiria. O alerta foi dado cerca das 13h00.

Segundo um comunicado do Hospital de Leiria, até ao momento registaram-se 424 entradas de doentes decorrentes de situações de trabalhos de limpeza e reconstrução. 

Recorde-se que Leiria é um dos distritos que registou mais estragos após a passagem da depressão Kristin.

