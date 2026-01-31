Homem morre ao cair de telhado que reparava em Leiria após depressão Kristin

Tem “orgulho” em ser amiga de Mário Machado e é apoiante do Chega: a advogada brasileira que defende o grupo 1143
Renata Lima Lobo
Nova vítima mortal na sequência da tempestade.
Um homem de 70 anos morreu, este sábado, depois de ter caído de um telhado que estava a reparar, no concelho de Batalha, em Leiria. O alerta foi dado cerca das 13h00.
Segundo um comunicado do Hospital de Leiria, até ao momento registaram-se 424 entradas de doentes decorrentes de situações de trabalhos de limpeza e reconstrução.
Recorde-se que Leiria é um dos distritos que registou mais estragos após a passagem da depressão Kristin.