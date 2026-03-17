Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
17 de março de 2026 às 23:00

Se pararmos para pensar...

“Este” Israel tem uma capacidade de manipular Trump e foi o que aconteceu. O único limite para essa manipulação, que já teve todos os resultados pretendidos, são os medos de Trump, todos eles associados com os desastres económicos que a guerra provocou, no preço do petróleo, na bolsa e na sua imagem de Capitão América que precisa de proclamar vitória na derrota.

…verificamos como um louco está a destruir o mundo com duas excepções: a Rússia e a China. Donald Trump está louco e, como em muitas formas de loucura, aparenta às vezes proceder, não digo com racionalidade, mas como sendo apenas errático, caótico, egoísta, cruel, interpretando ao modo MAGA os “interesses” dos EUA. Uma multidão de comentadores, analistas, cientistas políticos salta para esses momentos e acrescenta-lhe uma racionalidade que mesmo nesses menos loucos momentos tem. Fazem-lhe aliás um enorme favor, a que se acrescenta depois a extrema-direita mundial que, sabendo que ele está louco, fica contente por “esmagar a esquerdalhada”.

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