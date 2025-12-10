Montenegro apela à prevenção e diz que há lições a tirar dos grandes incêndios de 2025

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, voltou esta quarta-feira, em Baião onde entregou maquinaria para combate aos fogos, a apelar à prevenção e garantiu que estão a ser tiradas "ilações e lições" sobre os grandes incêndios deste ano.



O primeiro-ministro, Luís Montenegro Lusa

"Estes equipamentos são sobretudo para serem utilizados na prevenção, na gestão, no ordenamento, naquilo que possamos fazer antes para evitar aquilo que pode vir a acontecer. Devemos evitar as tragédias. Evitar as ocorrências é a primeira e grande motivação e o primeiro grande objetivo. O segundo grande objetivo é quando elas não conseguirem ser evitadas terem uma dimensão menor e terem uma duração também menor", disse Luís Montenegro.

O primeiro-ministro falava em Baião, no distrito do Porto, numa cerimónia em que entregou equipamento de prevenção de incêndios rurais e de gestão florestal.

Num discurso dedicado ao tema dos incêndios, focando-se em apelos quer às entidades presentes, quer à população, Montenegro disse que "aquilo que aconteceu neste ano de 2025 foi muito elucidativo" e que é necessário tirar "lições e ilações disso".

"Nós tivemos muitos grandes incêndios, foram muito grandes na dimensão e na duração, e tivemos muitos fenómenos de reacendimento. Temos de saber como é que isso se pode evitar também. Portanto, queria aqui destacar exatamente que este caminho é um caminho que nos tem mobilizado", referiu.

Perante autarcas e responsáveis de vários departamentos ligados à proteção Civil, o primeiro-ministro falou da "guerra da prevenção e a guerra depois do combate" para pedir "união" e "solidariedade" numa lógica de "serviço coletivo".

"Só é possível travarmos esta guerra, porque é uma guerra, a guerra da prevenção e a guerra depois do combate, se cada um de nós olhar para esta tarefa como uma tarefa de todos e não a pensar apenas em si, e não a pensar apenas como o seu departamento tem que ser mais valorizado", acrescentou.

Hoje foram entregues 57 tratores e 18 máquinas de rastos a Câmaras Municipais e Comunidades Intermunicipais para apoio nas operações de prevenção contra incêndios rurais e de gestão florestal.

Em causa está um segundo lote de equipamento entregue no âmbito da ação, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento destinado a cerca de 300 entidades, designadamente, 18 CIM, 226 Municípios e 59 Organizações de Produtores Florestais.

Já o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) receberá 125 viaturas multidisciplinares no valor de seis milhões de euros, para apoio a ações de fogo controlado e supressão, gestão florestal, monitorização e vigilância de agentes bióticos e abióticos entre outros.

O investimento total é de 50,1 milhões de euros e prevê a entrega de mais de 2.500 equipamentos.