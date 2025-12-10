Sábado – Pense por si

PSP faz buscas na sede do Sindicato dos Enfermeiros

Na mira das autoridades estará o antigo presidente estrutura sindical.

A Polícia de Segurança Pública está a levar a cabo esta manhã buscas na sede do Sindicado dos Enfermeiros, no Porto, avança a SIC Notícias. 

Na mira das autoridades, de acordo com informações que foram divulgadas pelo Jornal de Notícias, estará o antigo presidente do Sindicato, pois o Ministério Público suspeita que Pedro Costa tenha usado dinheiro da estrutura sindical para proveito próprio.

A RTP tinha divulgado numa reportagem documentos mostrando que o ex-dirigente sindical teria feito compras, desfrutado de almoços, jantares e férias como cartão bancário do Sindicato. 

