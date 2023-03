Ex-deputado do PS leva Rato ao Tribunal Constitucional

Aguerra das eleições do PS/Coimbra chegou ao Tribunal Constitucional. Depois de o conselho de jurisdição federativo de Coimbra ter recusado fazer eleições para presidente sem congresso, não levando às urnas todos os outros órgãos distritais, o Largo do Rato não concordou e anulou a decisão. Agora, o ex-deputado Victor Baptista, um dos proto-candidatos à liderança de Coimbra, colocou uma providência cautelar para suspender o processo eleitoral e fez queixa ao Tribunal Constitucional. “Lisboa parece que quer continuar a tutelar as federações e concelhias do PS – e tem dificuldade em perceber que o PS é um partido democrático”, afirma Victor Baptista à SÁBADO.