O PAN entra este fim de semana para a família europeia dos Verdes, mas ainda sem direito de voto. Inês Sousa Real diz à SÁBADO que este é um passo para "resgatar o lugar na Europa" perdido com a saída do eurodeputado Francisco Guerreiro do partido.

O Congresso dos Verdes Europeus, este fim de semana em Viena (Áustria), marca a entrada do PAN para a família política onde já estão o PEV e o Livre. A turbulência causada pela desfiliação do eurodeputado Francisco Guerreiro pôs areia na engrenagem do processo de adesão do PAN aos Verdes Europeus e faz com que esta entrada seja feita ainda apenas no estatuto de associado e, por isso, sem direito de voto. Mas Inês Sousa Real acredita que este será um passo importante para a afirmação do seu partido e para aproveitar "a onda verde" que se espalha pela Europa.