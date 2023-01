Carlos Moedas anunciou a criação de um departamento anti-corrupção na Câmara de Lisboa. Mas já tinha uma vereadora com esse pelouro que não detectou a presença de Isabel dos Santos num investimento submetido a licença.

Moedas vai criar departamento anti-corrupção, mas já tinha um pelouro… e com falhas

"Ainda este mês vou apresentar a proposta à Câmara Municipal de criação de um departamento anticorrupção". O anúncio, citado pela Lusa, foi feito por Carlos Moedas em reação às notícias sobre uma investigação a suspeitas de financiamento ilegal do PS através de um esquema de adjudicação de obras públicas durante o mandato de Fernando Medina. Moedas considerou ser "importantíssimo" criar este novo departamento, mas desde o início do seu mandato que há uma vereadora precisamente com esse pelouro.