Fernando Medina assina contrato suspeito de corrupção para financiamento do PS

O ministro das Finanças, Fernando Medina, está sob suspeita de corrupção por assinar uma nomeação para financiamento do Partido Socialista.







Fernando Medina, ministro das Finanças

A Polícia Judiciária efetuou buscas esta terça-feira na Câmara de Lisboa, segundo avança a CNN Portugal, por suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e falsificação numa nomeação devido a uma prestação de serviços assinada em 2015 por Fernando Medina, na altura presidente da autarquia de Lisboa, e atual ministro das Finanças.O Ministério Público acredita que o objetivo do esquema passou pela angariação de fundos em obras públicas, com subornos de empreiteiros, para o financiamento ilegal do Partido Socialista.