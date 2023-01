Teresa Lopes: Ex-administradora da TAP recebeu mais de 1ME de indemnização

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Teresa Lopes, ex-administradora da TAP, terá recebido 1,2 milhões de euros de indeminização em 2017. O valor representa mais do dobro do que Alexandra Reis recebeu.





A carregar o vídeo ... Camilo Lourenço revela na CMTV que Teresa Lopes é a administradora da TAP que recebeu um milhão de euros

Segundo noticia a TVI/CNN, a funcionária terá chegado à administração da empresa em 2014 com o cargo de administradora financeira (CFO) do então presidente executivo Fernando Pinto, funções que execeu durante apenas um ano, com um salário médio de 15 mil euros mensais.Camilo Lourenço revelou depois na CMTV que Teresa Lopes era a administradora que recebeu esta indemnização.Já em 2015, depois da privatização da transportadora aérea, Teresa Lopes terá passado a vice-presidente da área financeira da TAP, reportando ao administrador David Pedrosa.Dois anos mais tarde, a administração da TAP encerrava o acordo com a ex-administradora, que terá ascendido o milhão.