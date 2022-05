Câmara de Lisboa diz que transparência e combate à corrupção são "prioridade central"

A Câmara de Lisboa (CML) afirmou hoje que a transparência e o combate à corrupção são "uma prioridade central" no trabalho da autarquia, em reação à detenção de dois fiscais municipais suspeitos de corrupção.







Cofina Media

"Para o atual executivo, a transparência e o combate à corrupção são uma prioridade central no trabalho que é desenvolvido diariamente na Câmara Municipal de Lisboa", pode ler-se numa curta nota enviada à Lusa.A Polícia Judiciária deteve hoje três homens por suspeitas de corrupção, dois deles fiscais de obras da Câmara Municipal de Lisboa.A polícia seguia um "encontro previamente agendado" entre os dois fiscais da Divisão de Fiscalização da autarquia de Lisboa e um "cidadão proprietário de uma obra em curso na cidade de Lisboa", explicou a PJ em comunicado.De acordo com a CML, uma das primeiras medidas avançadas no mandato do presidente, Carlos Moedas (PSD), foi a criação do pelouro da Transparência e Combate à Corrupção, que ficou a cargo da vereadora do Urbanismo, Joana Almeida.De acordo com a nota, foi ainda criado "um departamento municipal de transparência e combate à corrupção, considerando que são desafios imprescindíveis para a correta gestão autárquica".O inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa levou à emissão de mandados para buscas domiciliárias e também nos postos de trabalho dos dois funcionários municipais, na câmara.A polícia apreendeu "prova relevante" e "elevadas quantias" de dinheiro.Os três detidos estão a aguardar um primeiro interrogatório no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa.Carlos Moedas venceu as eleições autárquicas em setembro passado pela coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), que governa sem maioria absoluta.