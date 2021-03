Moedas escolhe Ricardo Mexia como diretor da campanha

Ricardo Mexia, médico especialista em Saúde Pública, vai ser o diretor de campanha de Carlos Moedas na candidatura à Câmara Municipal de Lisboa, pelo PSD. Moedas fez esta quarta-feira a sua primeira ação de campanha pela autarquia, revelando um cartaz em Lisboa e o seu diretor de campanha.







Nos últimos meses, Ricardo Mexia ganhou particular relevo devido às suas intervenções junto dos meios de comunicação social relativamente à pandemia. O médico afirmou que quer alinhar num "projeto de mudança" para "mudar a liderança socialista que está em franco declínio".O cartaz apresentado mostra Moedas ao pé do seu slogan de campanha: "Lisboa pode ser muito mais do que imaginas". No entanto, não há qualquer referência partidária no cartaz. Nem ao PSD, nem ao CDS, nem a qualquer outro dos partidos da coligação. egundo Moedas isso deve-se ao facto de o cartaz ter sido feito numa fase inicial em que a coligação ainda não estava fechada.