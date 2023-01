Ministro sobre greve dos professores: "É vital tornar a profissão mais apelativa"

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ministro da Educação João Costa disse que "é vital tornar a profissão mais apelativa". A conferência de imprensa foi marcada esta sexta-feira, 13, na sequência das greves e dos protestos da comunidade docente. Está marcada uma grande marcha de professores para sábado, dia 14 de janeiro.









"O que está em causa é a forma como a greve está a ser concretizada. Uma greve tem regras que nos garantem alguma previsibilidade. Não é o que está a acontecer", referiu. à Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a legalidade das greves dos professores , foi anunciado esta quinta-feira. O ministro da Educação justificou que este pedido vem por ter certas dúvidas.

A última semana foi marcada pela continuação das greves dos professores pelo acampamento de quatro dias feito em frente ao Ministério da Educação. A iniciativa tinha por objetivo reforçar ainda mais os direitos que consideram estarem a ser negados e terminou esta sexta-feira."Felizmente vivo num país em que há o direito constitucional para a manifestação", afirmou João Costa quando questionado sobre a legitimidade para os protestos.Apesar de se demonstrar aberto ao diálogo com os docentes, João Costa designou a greve como "atípica, irregular e desproporcional" e reforçou a ideia de que esta tem muito mais impacto nos alunos e nas famílias, que nos professores.O Ministério da Educação pediu um parecerA greve por período indeterminado iniciou-se a 9 de dezembro. Foi convocada pelo Sindicato de todos os Professores (S.T.O.P) e prolongada para este mês de janeiro, em conjunto com a Fenprof e o Sindicato Independente, devido à falta de resposta às reivindicações pedidas.É de notar que esta também abrange a comunidade não docente, o que tem levado ainda a um maior condicionamento nas escolas.No início deste ano, foi entregue um abaixo assinado com mais de 45 mil assinaturas ao Ministério da Educação. Os protestos foram causados pela precariedade laboral ligada à falta de progressão nas carreiras, salários baixos, métodos de recrutamento indevidos e uma panóplia de outros problemas.A interrupção de aulas devido aos greves tem-se verificado de Norte a Sul do país. Apesar das críticas relativas à perturbação do normal rendimento dos alunos, os professores revelam-se dispostos a prolongar as greves caso os problemas que são apontados não sejam resolvidos.