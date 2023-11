Carris, Metro de Lisboa e CP voltam a disponibilizar passe da Web Summit

A Carris, o Metropolitano de Lisboa e a CP voltam a disponibilizar este ano o "Passe de Transporte Web Summit" com viagens ilimitadas de um, três ou cinco dias, durante o evento que começa na segunda-feira.







Os passes podem ser comprados online até sexta-feira, têm valores de 9,50 euros para um dia, 19 euros para três dias e 26 euros para cinco dias e vão permitir utilizar os serviços de metro, autocarro, elétrico, ascensores e elevador e comboios urbanos das linhas de Sintra, Cascais, Azambuja e Sado.Entre os dias 11 e 14 de novembro, os passes também poderão ser adquiridos no aeroporto de Lisboa, junto à tenda de acreditação do evento, e, nos dias 14 e 15, na estação do Oriente, no piso do Metropolitano, com valores de 22 euros para três dias e 30 euros para cinco dias.Durante o evento, a Carris vai disponibilizar uma carreira para fazer o trajeto entre a Estação do Oriente e a Praça do Comércio, com um intervalo médio de passagem de 22,5 minutos.As primeiras e últimas viagens a sair da Praça do Comércio vão realizar-se às 08h00 e às 20h00, respetivamente, enquanto as primeiras e últimas que partem da Gare do Oriente estão marcadas para as 08h25 e as 20h45.No serviço regular da Carris, as carreiras 744 e 783 fazem o percurso do aeroporto até ao centro de Lisboa, as carreiras 705 e 744 fazem o percurso entre o aeroporto e a Web Summit (saída na Estação do Oriente) e as carreiras 708, 728, 744, 759, 782 e 794 entre o centro de Lisboa e a Web Summit.Para os eventos Night Summit, a Carris disponibiliza carreiras no Hub Criativo do Beato, dia 13 (728 na Avenida Infante D. Henrique e 210 na Rua do Grilo), no Pátio da Galé, dia 14 (728, 732, 735, 736, 760, 774, 781, 15E, 206, 207, 208, 210) e no Pavilhão Carlos Lopes, dia 15 (702, 711, 712, 723, 727, 732, 736, 744, 746, 748, 753, 783, 207).A 8.ª edição da Web Summit em Lisboa vai decorrer entre os dias 13 e 16 de novembro e espera-se a participação de 2.600 'startups' e de cerca de 70 mil pessoas.No final de outubro foi anunciado que Katherine Maher será a nova CEO da Web Summit, após o fundador, Paddy Cosgrave, se ter demitido quando várias empresas cancelaram a sua participação no evento devido às suas afirmações sobre Israel.A cimeira tecnológica nasceu em 2010 na Irlanda e passou a realizar-se em Lisboa em 2016, onde deverá manter-se até 2028.