A Caixa Geral de Depósitos (CGD) tinha cerca de 300 milhões de euros investidos no Banco Espírito Santo (BES) no ano em que o banco caiu, em 2014. Deste montante, avança o Público desta quinta-feira, resultou uma perda direta de 50 milhões de euros – a maior parte em ações e obrigações que a CGD detinha como investidora.

"As perdas resultantes da exposição direta ao BES, num montante inferior a 50 milhões de euros, emergiram fundamentalmente das posições em ações e de parte significativa das obrigações detidas. Tratam-se das posições em que a CGD atuava como investidora", indicou o Banco de Portugal (BdP), citado pelo jornal, através de uma carta à comissão parlamentar de inquérito à gestão pratica na Caixa Geral de Depósitos.

A mesma não inclui, no entanto, as perdas totais da CGD com o setor não financeiro Grupo Espírito Santo, que deverão ser superiores. Por isso, refere o Público, os deputados vão insistir com o BdP para que apresente a exposição ao cetro não financeiro do grupo.

De acordo com o supervisor do BdP, Carlos Costa, a Caixa tinha 664 mil ações do BES, num valor de quase 600 mil euros. Além destas, havia ainda obrigações emitidas pelo banco "com valor nominal de 47,35 milhões de euros".

"O que a decisão do Banco de Portugal fez, ao transferir os passivos interbancários para o Novo Banco, foi proteger a CGD e os restantes bancos do sistema de uma liquidação desordenada, que teria efeitos disruptivos e perdas substancialmente mais gravosas", diz Carlos Costa na resposta por escrito à comissão, citada pelo jornal.

Ficam faltar agora os valores exatos e totais da exposição e perdas da Caixa com o GES, nunca totalmente revelados. O Público avança que os valores da exposição devem rondar os 300 milhões de euros, com perdas entre os 150 e os 200 milhões.