Apenas seis por cento dos processos de corrupção abertos pela Justiça é que chegam a tribunal e a julgamento. Segundo o Expresso, nos primeiros seis meses de 2019, apenas 17 denúncias deram origem a acusações do Ministério Público Apesar de haver queixas infundadas ou falsas e casos muito difíceis de investigar que depois não se confirmam correctos, o presidente do sindicato do Ministério Público, António Ventinhas , diz que não há magistrados suficientes para constituir equipas nos casos mais complexos.