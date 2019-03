O menor foi atropelado acidentalmente pelo pai no quintal da residência quanto este estava a fazer manobras com o veículo.

Uma criança de 2 anos morreu esta sexta-feira depois de ter sido atropelada acidentalmente pelo pai no quintal da residência, em Almancil, distrito de Faro, disse à agência Lusa fonte do Comando-Geral da GNR.



Segundo a fonte da GNR, "ao fazer a manobra com o seu veículo no quintal da residência, [o pai] atropelou acidentalmente o filho de 2 anos".



"A morte veio a confirmar-se no hospital de Faro", afirmou a mesma fonte.



O Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro esclareceu que o alerta foi dado às autoridades às 18h17, tendo acorrido ao local bombeiros, INEM e GNR.



"Ao hospital foram transportados o ferido grave [a criança] e a sua mãe, que se sentiu mal", adiantou.