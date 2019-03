A justiça portuguesa está a investigar o Fundo de Proteção Social do Bombeiro por suspeita de incumprimento do regulamento. Presidente da Liga não sabia do inquérito.

O Ministério Público (MP) está a investigar a Liga de Bombeiros Portugueses (LBP) por suspeitas de má gestão do Fundo de Proteção Social do Bombeiro (FPSB), sob ação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

A investigação, que ainda não tem arguidos e arrancou há vários meses na sequência de denúncias de utilização indevida, pretende averiguar o alegado uso indevido do fundo criado há 87 anos, subsidiado pelos cofres do Estado e gerido pela Liga, avança o Jornal de Notícias.

Em causa está uma documentação sobre o processo de endividamento da LBP para construção da sua nova sede, no Lumiar (Lisboa), em 2016 - com um empréstimo de 200 mil euros -, enviada por um dos membros dos órgãos sociais ao MP. O Fundo terá sido alegadamente dado como garantia bancária, o que constitui uma violação do regulamento. Além disso, este tipo de decisão teria de ser votada no Conselho Nacional da Liga e acompanhado por um parecer do Conselho Fiscal, o que não ocorreu.

Ao jornal, o presidente da Liga Jaime Marte Soares admitiu não ter conhecimento deste inquérito. "É uma maravilha tal investigação", ironizou. "A informação do Ministério Público é uma aldrabice. Mas já que estão a investigar, é ótimo que percebam que o fundo é gerido cumprindo rigorosamente o seu regulamento", garantiu o presidente da Liga, que adiantou que o fundo recebeu "milhares de euros de donativos recolhidos em 2017" pela Liga, além das transferências do Estado. "Podia tê-los depositado noutra conta e colocámos no fundo", justificou.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já confirmou a existência de "um inquérito relacionado" com o FPSB, que se "encontra em investigação" e que está "em segredo de justiça".

O FPSB foi criado para uso dos bombeiros voluntários, uma vez que estes podem usufruir da ADSE. O Estado isenta a classe de taxas moderadoras como compensação por esta divisão. Serve como apoio social aos familiares de bombeiros falecidos que trabalhassem em associações e corporações, financia formações no Superior e despesas de saúde dos bombeiros voluntários. Também pode ter outros benefícios, como o dado a Rui Rosinha, o bombeiro de Pedrógão Grande que ficou ferido nos incêndios de 2017 e que por isso recebe um complemento à pensão.

No ano passado, o Estado transferiu 26 milhões para as associações de bombeiros, dos quais quase 900 mil foram para o Fundo. Apesar de o Estado colocar neste 3% do total das transferências que faz anualmente para as associações de bombeiros, as contas do FPSB não são publicadas nem divulgadas pela Liga.

Marta Soares atribuiu este facto a "algum esquecimento do técnico que mete isso no site".